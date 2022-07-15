أية الله الصدر يستقبل السفيرة الاميركية لدى بغداد في مكتبه

2022/07/15 | 09:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استقبل أية الله السيد حسين الصدر السفيرة الأمركية في العراق آلينا رومانوسكي في مكتبه بالكاظمية....

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