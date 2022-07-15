2022/07/15 | 10:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الجمعة، ان الانتفاض ضد الحكومة الجديدة هو ترويج عارٍ عن الصحة خصوصا انها لم تتشكل ولم يتم اختيار شخصية لرئاستها، لافتا الى ان الانتفاضة ضد الحكومة يجب أن يكون معلوم الأسباب.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “رئاسة الوزراء لن تكون محصورة بالشخصيات الاطارية، حيث ان الباب مفتوح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي: رفض الحكومة الجديدة والانتفاض ضدها يجب أن يكون معلوم الأسباب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي: رفض الحكومة الجديدة والانتفاض ضدها يجب أن يكون معلوم الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).