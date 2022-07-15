مستشار بايدن يعلق على فتح السعودية أجوائها أمام طيران إسرائيل

2022/07/15 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر جاك سوليفان، مستشار شؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن بإعلان السعودية فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

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