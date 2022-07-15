معركة صينية أميركية في مجلس الأمن بشأن فرض حظر على الأسلحة الخفيفة لهايتي

2022/07/15 | 10:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة),-(أ ف ب) – طلبت الصين من مجلس الأمن الدولي فرض حظر على الأسلحة الخفيفة والذخيرة لهايتي لكن الولايات المتحدة رفضت إدراج هذا الطلب في مشروع قرار سيطرح للتصويت بعد ظهر الجمعة.هل ستذهب بكين إلى حد استخدام حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي وضعته الولايات المتحدة بمساعدة المكسيك؟ وتدعو الصيغة […]

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