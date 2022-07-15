النص الكامل لتعليق بايدن على فتح السعودية أجوائها لإسرائيل

2022/07/15 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحّب الرئيس الأمريكي، جو بايدن بقرار المملكة العربية السعودية بفتح أجوائها أمام الرحلات المتوجهة أو القادمة من إسرائيل.

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