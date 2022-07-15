لتأمين زيارة بايدن.. نشر 1500 رجل أمن فلسطيني في بيت لحم

2022/07/15 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن 1500 عنصر أمن ينتشرون في بيت لحم، جنوبي الضفة، لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمدينة.

ووفق وكالة “معا” الفلسطينية، أضاف ارزيقات، إن “الأجهزة الأمنية أنهت كافة التجهيزات والترتيبات لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي”.

وبيّن أن الأجهزة الأمنية كافة تشارك في تأمين الزيارة بـ 1500عنصر، بينهم 600 من جهاز الشرطة.

وأشار ارزيقات، أن ما يزيد على 70 مركبةً تشارك في العملية، بينها وحدات من هندسة المتفجرات.

وبيّن أن الطرقات الرئيسية في بيت لحم ستُغلق لعدة ساعات، حيث سيمنع تنقل المركبات فيها والاصطفاف على جوانبها.

وأشار أرزيقات، إلى أن كنيسة المهد ستُغلق أمام السياح لعدة ساعات، تزامناً مع زيارة بايدن.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي بيت لحم في موكب رسميّ قادماً من مدينة القدس، اليوم الجمعة عند الساعة 11:30 صباحاً.

ولدى وصوله ستُجرى مراسم استقبال رسمية، بحسب برنامج الزيارة الذي وزعه مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وسائل الاعلام.

وتعدّ كنيسة المهد في بيت لحم أقدس مكان دينيّ مسيحيّ.

والأربعاء، وصل بايدن إلى إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل وفلسطين والسعودية حيث يختمها بقمة عربية أمريكية.

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