غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2022/07/15 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة وتصاعداً للغبار.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ،بينما سترتفع قليلاً عما سجل في اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الاحد سيكون صحواً في عموم البلاد ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع البلاد”.

وبين أن “طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى والشمالية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة عما سجل في اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأشار الى أن “طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد “.

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