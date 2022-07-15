طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة وتصاعد للغبار

2022/07/15 | 10:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس يوم الاحد سيكون صحواً في عموم البلاد.

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