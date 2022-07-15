جائحة كورونا :أزمة صحية عالمية، أفضت إلى أشد ركودٍ شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية

2022/07/15 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق : ابراهيم حميد العويني

على مدى ثلاثة اعوام من انتشار جائحة

كورونا تجاوز عدد المصابين عالميا نصف

مليار شخص، بينما لقي أكثر من ستة مليون

شخص مصرعهم بسبب الفيروس، بحسب ما

أعلنته منظمة الصحة العال

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