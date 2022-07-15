الباحث الدراجي يصدر كتابه الجديد بعنوان

2022/07/15 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً عن دار أمل الجديد للطباعة

والنشر والتوزيع في دمشق ، كتابا جديدا

للباحث الأستاذ الدكتور هاشم داخل

الدراجي ، حمل عنوان "عقوبة الجلد منذ

العصر القديم حتى نهاية العصر الراشدي "

، بــ(134) صفحة

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