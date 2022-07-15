2022/07/15 | 11:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد جنبلاط: الكهرباء الأردنية لن تصل بيروت في هذه الظروف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/15 | 11:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وليد جنبلاط: الكهرباء الأردنية لن تصل بيروت في هذه الظروف) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وليد جنبلاط: الكهرباء الأردنية لن تصل بيروت في هذه الظروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).