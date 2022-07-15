رونالدو يخرج عن صمته بشأن مستقبله

2022/07/15 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ما زال الغموض يحوم حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق موسم 2022-2023، في ظل تقارير صحفية تفيد برغبة اللاعب في الرحيل.وبينما تتزايد التكهنات حول مستقبله، يبدو أن النجم لا يزال في حالة بدنية لا تصدق بعد أن كسر صمته الخميس من خلال نشر صورة له وهو يتدرب […]

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