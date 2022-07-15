شاهد بالفيديو.. الصلاة الموحدة في بغداد | تغطية خاصة

2022/07/15 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S8YdM51_G5A

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