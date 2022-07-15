2022/07/15 | 11:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: بدأ وزراء مالية دول مجموعة الـ 20 اليوم الجمعة، اجتماعا يستمر لمدة يومين في بالي لمناقشة سبل كبح التضخم العالمي وسط العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بالتزامن مع التأثير الكبير للتضخم …

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