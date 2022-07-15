مصاب بجدري القردة يشرح كيف كانت إصابته بالفيروس

2022/07/15 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين في CNN، قصة رجل أصيب بجدري القردة.ونظرًا لمعرفته بالضبط بإحساس الإصابة بجدري القردة، لجأ مات فورد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الناس من الفيروس.

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