2022/07/15 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى مستشفى المطلع، أو مجمع "أوغستا فيكتوريا"، وهو مجمع يحتوي على مستشفى وكنيسة في القدس الشرقية، حيث أعلن عن مساعدات أميركية لدعم القطاع الطبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن الالتزام بتقديم 100 مليون دولار دعما لمستشفيات القدس الشرقية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن الالتزام بتقديم 100 مليون دولار دعما لمستشفيات القدس الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).