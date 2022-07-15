أول تغريدة لإيفانكا ترامب بعد وفاة والدتها

2022/07/15 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إيفانكا ترامب صورة لها ولوالدتها، إيفانا، عقب إعلان وفاتها ونعيها من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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