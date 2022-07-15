واشنطن: لا نفرض قيوداً على بيع معدات زراعية لموسكو

2022/07/15 | 11:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها “لن تحظر بيع معدات زراعية لروسيا ونفت مجدداً تأكيدات موسكو أن العقوبات الغربية “وليس غزوها لأوكرانيا” هي سبب الأزمة الغذائية العالمية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في وثيقة رسمية بشأن الإعفاءات من العقوبات، إنها “لن توقف الصفقات الأمريكية المتعلقة بإنتاج أو بيع أو نقل معدات زراعية”.

وبموجب قواعد سابقة وضعت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير(شباط) قالت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً إنها لن تحظر المنتجات الزراعية مثل الأسمدة أو الأجهزة الطبية واختبارات كوفيد19.

وقالت الوزارة في بيان إن توسيع الإعفاءات “يؤكد أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا رداً على حربها غير المبررة على أوكرانيا لا تعيق التجارة الزراعية والطبية”.

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين خنق الإنتاج الغذائي والزراعي واستخدم الغذاء كسلاح حرب”، بما في ذلك “سرقة الحبوب والمعدات الزراعية وحصار موانئ البحر الأسود”.

وجاء االبيان بعد مؤشرات نادرة على إحراز تقدم بين روسيا وأوكرانيا خلال محادثات في تركيا بشأن احتمال السماح لشحنات الغذاء بمغادرة أوكرانيا.

وأوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح والحبوب الأخرى في العالم، وملايين الأطنان من الحبوب عالقة حالياً في موانئ منطقة أوديسا بسبب وجود سفن حربية روسية وألغام زرعتها كييف للدفاع عن سواحلها.

وتسجل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم وتهدد بحدوث مجاعة لا سيما في أفريقيا.

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