2022/07/15 | 11:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jv21a-DNJ7E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استعدادات إقامة الصلاة الموحدة من قبل أتباع الصدري في #بغداد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استعدادات إقامة الصلاة الموحدة من قبل أتباع الصدري في #بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).