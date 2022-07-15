2022/07/15 | 11:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fFbE_QzQX8I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة لصلاة الجمعة الموحدة في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة لصلاة الجمعة الموحدة في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).