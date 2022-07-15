2022/07/15 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وزارة الحج والعمرة السعودية ، اليوم الجمعة ، عن بدء استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من جميع دول العالم، مؤكدة أن إصدارها سيبدأ في الأول من شهر محرم القادم 1443 هـ.واوضحت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة المركز الخبري الوطني.

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