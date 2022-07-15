2022/07/15 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد مدير مكتب السيد الشهيد الصدر في بغداد السيد إبراهيم الجابري، اليوم الجمعة، أن الصلاة الموحدة رسالة من السيد الصدر باستمراره على الإصلاح مشيرا إلى أن الصلاة الموحدة تتجاوز القضية السياسية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الصدر: الصلاة الموحدة تتجاوز القضية السياسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر: الصلاة الموحدة تتجاوز القضية السياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر: الصلاة الموحدة تتجاوز القضية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).