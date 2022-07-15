رقم صادم.. كم تبلغ نسبة ’الأموال الخاملة’ في العراق؟

2022/07/15 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشف رئيس تيار بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الجمعة، عن وجود 70 بالمائة من أموال العراق مكتنزة (خاملة).

وقال الخالدي لـ(بغداد اليوم)،ان" ابرز مشاكل العراق الداخلية هي اقتصادية، اذ تمثل العامل الضاغط في ظل وجود قرابة 13 مليون نسمة تحت خط الفقر".

واضاف، ان "70% من الاموال في العراق مكتنزة في المنازل اي خاملة، وبعيدة عن المصارف التي لو استثمرتها فإنها تحرك الانشطة الاقتصادية، موضحا، ان "ترك هذه الاموال بعيدا عن المصارف خطأ استراتيجي يحتاج الى حلول".

واشار الى، ان "اي حكومة تشكل دون خطة انقاذ اقتصادية قادمة ستسقط في خلال اشهر معدودة بغض النظر عن اليات دعمها السياسي، مؤكدا ضرورة اناطة مهمة رئاسة الحكومة الى شخصية اقتصادية تنهض بالواقع الاقتصادي في البلد".

وتوقعت وزارة التخطيط العراقية، في وقت سابق، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المائة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، إن "الوزارة ستبدأ قريباً بتسجيل مسح جديد للفقر بالعراق، والوقوف على مؤشراته في ظل الظروف الحالية، سواء كانت المتعلقة بكورونا أو نتاج ظروف الغذاء العالمية".

وأضاف، أن "آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5 بالمائة"، مبيناً أنه "ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 بالمائة".

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