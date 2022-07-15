مسرور بارزاني يوجه رسالة لبايدن ويدرج فيها جملة مطالب

2022/07/15 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أبدى رئيس اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، ترحيبه بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، مطالباً اياه بعدم نسيان تضحيات الشعب الكردي في محاربة الإرهاب، وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، ضمن عراق إتحادي.

ونشر مسرور بارزاني تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، "أرحب بشدة بزيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى الشرق الاوسط"، مضيفاً: "آمل ألا ينسى تضحيات الشعب الكردي في محاربة الارهاب في نقاشاته، وآمل أن يتم الاعتراف بالحقوق الدستورية لكردستان العراق وحمايتها".

وتابع مسرور بارزاني: "أتذكر أننا أجرينا مناقشات مع الرئيس بايدن قبل سنوات، وقد لعب الرئيس بايدن دورا في اكتساب إنجازات الشعب الكردي بعد عام 2003".

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