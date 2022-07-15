شاهد مراسم استقبال بايدن في بيت لحم

2022/07/15 | 12:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى مدينة بيت لحم حيث استقبله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.

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