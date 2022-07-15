مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن التعاقد مع فرينكي دي يونج

2022/07/15 | 12:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني بشأن التعاقد مع فرينكي دي يونج، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى مانشستر.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي آيه ميديا” أن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مقابل 75 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 85 مليون يورو عبر متغيرات، لكن لا تزال هناك بعض الجوانب التي يجب العمل عليها من أجل لحسم الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهولندي الدولي دي يونج، الذي يتبقى له مبالغ كبيرة كمستحقات متأخرة لدى برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية، لا يزال بحاجة إلى إقناعه بالرحيل عن برشلونة.

ومن المؤكد أن مانشستر يونايتد لن يواصل السعي طوال الصيف من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ما لم يكن واثقا من استعداده للانتقال إلى أولد ترافورد واللعب تحت قيادة المدير الفني إيريك تن هاج، الذي دربه في وقت سابق بفريق أياكس الهولندي.

ويعد لاعب الظهير الأيسر تاير مالاسيا، القادم من فينورد، الصفقة الوحيدة التي حسمها مانشستر يونايتد حتى الآن هذا الصيف، كما توصل النادي إلى اتفاق شفهي مع كريستيان إريكسن واقترب أيضا من ضم ليساندرو مارتينيز.

ووصل مانشستر يونايتد إلى مراحل متقدمة في محادثاته لضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز من أياكس، وتردد أن الناديين اتفقا على المقابل المادي لانتقال اللاعب الذي يرغب في الانضمام لمانشستر.

وتوجه جون مورتوغ، مدير الكرة بنادي مانشستر يونايتد والرئيس التنفيذي للنادي ريتشارد أرنولد، إلى أمستردام للتفاوض بشأن الصفقة، كما زار برشلونة مؤخرا لإجراء محادثات بشأن دي يونج.

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