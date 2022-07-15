اسرائيل تشكر السعودية على فتح مجالها الجوي

2022/07/15 | 12:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الجمعة 07/12/2022، المملكة العربية السعودية على فتح مجالها...

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