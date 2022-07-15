الصدر لجموع المصلين: أغلب السياسيين توجهاتهم خارجية

2022/07/15 | 12:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية العليا أغلقت بابها أمام جميع السياسيين.

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