قبيل زيارة بايدن.. وكالة ترصد أسماء أبرز

2022/07/15 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- همش ولي العهد كبار الأمراء الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا، وأشرف على حرب السعودية في اليمن.ولا يزال مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ماثلا في الأذهان

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