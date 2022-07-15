خذ لحظة للتنفس بهذه الطريقة البسيطة وأنت في الخارج هذا الصيف

2022/07/15 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تقضي بعض الوقت في الأماكن المفتوحة خلال هذا الصيف، تذكر هذه النصيحة السريعة للتنفس وإدخال الإيجابية وإخراج السلبية.

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