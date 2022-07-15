بالصور.. إقامة صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الصدر

2022/07/15 | 12:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أقيم في مدينة الصدر ببغداد صلاة موحدة، في شارع الفلاح ضمن مدينة الصدر شرقي...

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إقامة صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الصدر أولاً على المسلة.

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