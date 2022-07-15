السيد الصدر يدعو إلى إبعاد المليشيات عن المناطق المحررة

2022/07/15 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إلى إخراج المليشيات من المناطق المحررة.

وقال السيد الصدر في خطبة يوم الجمعة التي القاها الشيخ محمود الجياشي إنه “يوجه الشكر إلى المناطق المحررة لسماحها وتعاونها مع الحشد الشعبي لتحرير مناطقهم من تنظيم داعش الإرهابي”.

وأكد السيد الصدر على ضرورة “إبعاد الحشد الشعبي عن التجارة والسياسة والصراعات الخارجية”، داعياً إلى “إخراج المليشيات من المناطق المحررة”.

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