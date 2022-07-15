المسلة تنشر خطاب الصدر.. لا نريد إعادة المجرب وتتكرر المأساة القديمة

2022/07/15 | 13:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قدّم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة 07/12/2022، شكره للمشاركين في صلاة الجمعة الموحدة...

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لا نريد إعادة المجرب وتتكرر المأساة القديمة أولاً على المسلة.

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