مكافحة الإجرام تقبض على متهم سرق مبلغ مالي كبير في بغداد

2022/07/15 | 13:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ألقت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الجمعة، القبض على متهم قام بسرقة مبلغ كبير قدره 80 الف دولار امريكي في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته / المعلومة /، إن ” مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرادة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٨٠) الف دولار أمريكي من […]

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