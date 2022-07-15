حريق حقل نفط في عُمان.. وحقيقة الفيديو من الحدود بين إيران وأفغانستان

2022/07/15 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات على تداول مواقع إخبارية خليجية خبر انفجار وحريق في حقل نفطي في سلطنة عُمان، ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل فيديو قيل إنه يوثق هذا الحادث.لكن هذا الفيديو في الحقيقة قديم، وقد ظهر قبل سنة على الأقل على أنه لحريق شاحنات على الحدود بين إيران وأفغانستان.

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