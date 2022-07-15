"خربة الشيخ أحمد".. رواية مجتمع "الشوايا" في شمال شرق سوريا

2022/07/15 | 13:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شمال شرق سوريا على تخوم الحدود مع العراق وتركيا، ترصد رواية جديدة أحداثا وقعت في ثمانينيات القرن الماضي بقرية "الصفرة"، لا سيما مجتمعات البدو نصف الرحل الذين يطلق عليهم "الشوايا".

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