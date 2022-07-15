عقد سومو واحياء سكك الحديد.. مدونة الاقتصاديون العراقيون

2022/07/15 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتبت صفحة الاقتصاديون العراقيون:

عقد واحد من شركة سومو حصلت عليه شركة السكك والحديد، لنقل النفط الاسود، ساهم في احداث قفزات في نمو الشركة وعملها ، منها استحداث واعادة خطوط جديدة ، كذلك تطوير البنى التحتية ، و تشغيل وصيانة القطارات ، منها كان خارج الخدمة لاكثر من 20 سنة .

نتمنى ان لا نشاهد شركات خاسرة وعلينا ايجاد فرص واعدة لبقية الشركات .

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