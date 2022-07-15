السعودية.. تفاعل على ما وصفت به قناة أمريكية نجل سعد الجبري خلال مقابلة

2022/07/15 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من مقابلة أجراها خالد، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، وما أظهرته القناة من مسمى له خلال المقابلة.

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