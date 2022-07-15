2022/07/15 | 13:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مصطفى السراي تزامناً مع زيارة الرئيس الامريكي جون بايدن الى الشرق الاوسط المقررة يوم...

ظهرت المقالة الحرب الباردة في الشرق الاوسط من جديد أولاً على المسلة.

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