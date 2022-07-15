الإمارات: سنرسل سفيرا الى طهران ولن نكون مع اي محور ضدها

2022/07/15 | 13:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، انور قرقاش، الجمعة 07/12/2022، إن الإمارات تعمل على إرسال...

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