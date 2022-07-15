بعد احتجاجات اطاحة بالرئيس.. تنصيب رئيس مؤقت لسريلانكا

2022/07/15 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلن مكتب رئيس الحكومة السريلانكي أن رانيل ويكرميسينغه أدى اليمين، الجمعة، كرئيس بالنيابة.

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