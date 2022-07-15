2022/07/15 | 13:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الجمعة، الـ15 من يوليو/ تموز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط تفاعل.. شاهد كيف هنأ ولي عهد دبي والده محمد بن راشد بعيد ميلاده) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط تفاعل.. شاهد كيف هنأ ولي عهد دبي والده محمد بن راشد بعيد ميلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).