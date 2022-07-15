2022/07/15 | 13:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الابيض يكشف الدعم الذي سيقدمه بايدن للفلسطينيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/15 | 13:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الابيض يكشف الدعم الذي سيقدمه بايدن للفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الابيض يكشف الدعم الذي سيقدمه بايدن للفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).