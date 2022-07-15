2022/07/15 | 14:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I30CNM7iqog

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آلاف المشردين والمتسولين "ضحية الفساد" يفترشون شوارع كربلاء بظاهرة غير مألوفة عليها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. آلاف المشردين والمتسولين "ضحية الفساد" يفترشون شوارع كربلاء بظاهرة غير مألوفة عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).