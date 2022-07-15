متنبئ جوي يحدد موعد انكسار الحرارة واعتدال الاجواء في العراق

2022/07/15 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الجمعة موعد انكسار الحرارة واعتدال الاجواء في العراق.وقال عطية في ايضاح تابعته ايرث نيوز ان “ذروة ارتفاع درجات الحرارة في العراق تكون نهاية تموز(٧) وبداية آب(٨) من كل عام وعادة تبدأ الحرارة بالانكسار وتعتدل الاجواء خلال منتصف شهر ايلول(٩) في شمال العراق وخلال نهايته في باقي المناطق.وبين […]

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