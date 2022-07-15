2022/07/15 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بدا البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، غير مكترث لدى معاودته تدريبات فريقه كما كشفت صحيفتا “بيلد” الألمانية و”موندو ديبورتيفو” الإسبانية وسط رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.ونشرت “بيلد” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفاندوفسكي يعود لتدريبات البارين بسلوك “غريب” المركز الخبري الوطني.

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