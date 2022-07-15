حقيقة اقتراب ليروي ساني من الانتقال إلى ريال مدريد

2022/07/15 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف تقرير صحفي إسباني عن حقيقة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ ليروي ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقام وكيل أعمال ليروي ساني بعرض خدمات اللاعب الألماني على ريال مدريد خلال مفاوضات رحيل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا، حيث يتبع ساني لنفس وكالة اللاعبين التي تدير أعمال يوفيتش، بحسب ما أكدته صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استدعاء وكيل أعمال ليروي ساني إلى سانتياجو برنابيو لتقييم الوضع ومناقشة بعض الأمور دون الحديث عن التزامات حول التقدم بعرض رسمي لبايرن ميونخ.ومع ذلك، فإن هذا لا يجعل ليروي ساني قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، وذلك بسبب تركيز الفريق الملكي بشكل كامل على عمليات البيع الآن كونها الأولوية الكبرى داخل مكاتب سانتياجو برنابيو.

ومع اقتراب سيرج جنابري من تجديد عقده وقدوم ساديو ماني وتواجد كينجسلي كومان، تبدو فرص رحيل ليروي ساني عن بايرن ميونخ هذا الصيف واردة.

يذكر أن ليروي ساني لعب 89 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات منذ وصوله من مانشستر سيتي، وسجل 24 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

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