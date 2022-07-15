بحوزتهم أكثر من 20 ألف حبة مخدرة.. الإطاحة باخطر تجار المخدرات في البصرة

2022/07/15 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بأخطر تجار المخدرات في محافظة البصرة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء علي عدنان عبدالحميد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد ورود معلومات استخباريه عن مكان تواجدهم على الفور تم وضع خطة محكمه وبعملية استباقية تمت مداهمتهم وبعد تبادل لاطلاق النار معهم تم اصابة احد المتهمين والقاء القبض على ثلاثة منهم في مناطق مختلفة".

وأشار الى "ضبط مواد مخدرة و كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر باكثر من ٢٠٣٦٩ حبة مخدرة و اسلحة متنوعة، مبينا "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم احالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".

واكد "مواصلة عمل الشرطة على مدار الساعة دون كلل في المجال السري والعلني مستخدمين كافة الوسائل المتوفرة حتى القضاء على هذه الظاهرة الدخيله على مجتمعنا المحافظ ".

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