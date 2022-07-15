الكشف عن محادثات ايرانية- عراقية لإعادة فتح معبر حدودي قبل زيارة الأربعين

2022/07/15 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

كشف وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي، عن محادثات، بين بلاده والعراق بشأن إعادة فتح معبر خسروي الحدودي لتسهيل دخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق فيما يستعد ملايين المسلمين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وبحسب تقرير موقع "Irna” الايراني ترجمته (بغداد اليوم)، قال أحمد وحيدي ، إن "قرابة خمسة ملايين حاج إيراني سيزورون العراق في أيلول في الأربعين".

وتابع، إن "المشاورات مستمرة مع الجانب العراقي لإعادة فتح معبر خسروي الحدودي أمام تحركات الزائرين، وأن "العراقيين وعدوا بالمساعدة في تلبية احتياجات الزوار الايرانيين بما في ذلك توفير الأمن".

وأعرب عن أمله في "ألا تشكل القيود الجديدة المحتملة المتعلقة بفيروس كورونا أي عقبة في المستقبل".

في حزيران، رفع العراق متطلبات التأشيرة للحجاج الإيرانيين الذين يسعون للمشاركة في طقوس الأربعين كجزء من اتفاقية تم توقيعها بين الجارتين خلال زيارة وزير الداخلية العراقي لطهران.

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