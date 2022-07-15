2022/07/15 | 14:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، على تهديد الرئيس الأمريكي باستخدام القوة ضد إيران...

ظهرت المقالة الجيش الايراني يرد على تهديدات بايدن: تذكروا عندما بلل جنودكم سراويلهم عند احتجازهم أولاً على المسلة.

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